Bus van Brabantse band brandt af: 'Onze droom ging in rook op'

Frisbee gooien voor de lol? Er is een heus WK voor en dat komt naar Friesland

14 juli We hebben er allemaal wel eens mee gegooid, op het strand of in het park. Maar wie denkt dat frisbeeën uitsluitend een recreatieve bezigheid is, die heeft het mis. Over de hele wereld zijn verenigingen ontstaan die de sport beoefenen. In 2020 komt het WK Ultimate Frisbee naar Nederland.