Bus die vluchtelingen in Griekenland wil ophalen rijdt weer

Activist Jan de Jong heeft in zijn auto ruimte gemaakt voor een aantal vluchtelingen, maar verwacht niet dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. ,,Je moet ergens beginnen, daarom doe ik mee. Mensen liggen te creperen voor de poort van Europa. Wij zijn rijk en kunnen dit veranderen”, meent hij.



De activisten zijn over een ding heel stellig: als de vluchtelingen geen papieren hebben, gaan zij niet mee. ,,Dan gaan zij de bak in, maar wij ook”, legt de Jong uit. ,,Dat is niet de bedoeling.”



Ook Jaap Boersma uit IJsselmuiden wil het niet zover laten komen. ,,We gaan niet mensen smokkelen. We willen vooral tegen Brussel, Den Haag en de Griekse regering zeggen: doe eens wat. Dit zijn omstandigheden waar niemand in mag zitten”, zegt Boersma. Samen met zijn vrouw doet hij mee aan de tocht om de politiek wakker te schudden, maar ook ‘voor de mensen op Lesbos, die een treurig leven leiden’. Hij vindt het heel mooi dat dit met zoveel mensen gebeurt. ,,We doen dit echt met zijn allen. We willen dat stukje hoop brengen naar daar waar het ontbreekt.”