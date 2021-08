Burgemeesters zien geen probleem met supporters in stadions: ‘Bij hard optreden veroorzaak je wellicht grotere problemen’

VIDEO Eva is 23, influencer en heeft uitgezaai­de longkanker: ‘Met zo’n pagina houd je zelf de regie’

20:35 Ze is pas 23 en heeft uitgezaaide longkanker. Voor Eva Kroot uit Tilburg en haar 10.000 volgers daarom geen gezellige, gefilterde plaatjes op Instagram, maar eerlijke foto’s en stukjes over chemokuren, scans en spannende uitslagen. ,,Het is zo fijn om te beseffen dat je niet de enige bent.”