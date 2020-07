Burgemeester Zwolle wilde eerder ingrijpen bij bezetting distributiecentrum: ‘Grens bereikt’

‘Achter­hoek­se FDF-voor­man aangehou­den’, agent voelt zich bedreigd en trekt wapen

10 juli Na afloop van de boerendemonstratie bij CBL in Leidschendam is vrijdagmiddag een boer (39) uit Oost Gelre aangehouden. Dat laat de politie weten. Volgens de politie dreigde de man in te rijden op een motoragent. Volgens bronnen zou het gaan om Thijs Wieggers, een van de voormannen van Farmers Defence Force (FDF).