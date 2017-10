Burgemeester Zeist: 'Band met Altrecht door deze afschuwelijke gebeurtenis verbroken'

Elf jaar cel voor doodsteken 45-jarige na drinkgelag

15:59 De 29-jarige Michel A. is vandaag veroordeeld tot elf jaar cel voor doodslag op een 45-jarige man in een flat in Cuijk in oktober vorig jaar. In het lichaam van het slachtoffer werden twintig messteken geteld. Tegen hem was dertien jaar cel geëist.