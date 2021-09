Burgemeester woedend over ‘coronaprotest’ met als nazi verklede jongeren op Urk: ‘Smakeloze actie’

Waterover­last door intense korte buien: college­zaal in Nijmegen ontruimd

10 september Op verschillende plekken in het land is wateroverlast ontstaan door hevige regenbuien die vrijdagmiddag over het land trokken. In Deventer staat een tunnel blank waar dat ook in augustus van dit jaar het geval was. Verder kunnen sommige gebouwen van de Radboud Universiteit Nijmegen de grote regenbuien niet aan.