Burgemeester wil rust in Koekange in zaak-Willeke Dost

Tot 3,5 jaar cel na grootscha­lig misbruik meisje

14:57 De rechtbank in Groningen heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van zes maanden tot 3,5 jaar voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Zij hadden in 2015, 2016 of 2017 seks met het kind, dat 13 jaar was toen het misbruik begon.