Burgemeester van Capelle sluit panden die doelwit waren van explosie

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel heeft per direct twee woningen in de Ericastraat, die in de nacht van zondag op maandag doelwit waren van een ontploffing, gesloten voor twee weken. ,,Hiermee wordt een mogelijke herhaling voorkomen en de veiligheid in de buurt gewaarborgd. De bewoners van beide panden verblijven inmiddels op andere adressen’’, schrijft de burgemeester.

Oskam zegt geschrokken te zijn van de explosie. ,,Capellenaren en hun huizen zijn in gevaar gebracht. Dit willen we niet in onze stad en ik begrijp heel goed dat deze ontploffing, na verschillende explosies in Rotterdam de afgelopen weken, tot bezorgdheid leidt in Capelle. Gemeente, politie en het OM zijn in contact met elkaar en nemen een ontploffing zoals deze in een portiek van twee woonhuizen zeer serieus. De veiligheid in Capelle staat boven alles en de politie doet onderzoek naar de dader of daders en daarmee hopen we nieuwe ontploffingen te voorkomen.’’

Tijdens een bijeenkomst maandagavond met geschrokken omwonenden riep de burgemeester mensen op informatie of beelden te delen waar de politie mogelijk wat aan kan hebben. Duidelijk werd ook dat de politie verscherpt toezicht houdt en zich vaker laat zien in dit deel van de wijk Schenkel. Het onderzoek naar de ontploffing in de portiek in de Ericastraat is in volle gang.

De explosie was om 01.30 uur bij een portiek van twee woningen. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade aan de woningen. Tijdens de ontploffing was er niemand aanwezig. De omvang van de schade is nog onbekend, de politie doet onderzoek. Getuigen zagen twee mannen wegrijden in een auto.