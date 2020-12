Burgemeester houdt Poolse supermarkt Aalsmeer voorlopig dicht

OM: Kopstukken van No Surrender sloegen slachtof­fer met houten balk en staken hem met slagersmes in zijn hoofd

10 december Meerdere messteken met een slagersmes in zijn hoofd en harde klappen met een houten balk. Het waren helse seconden voor de Hagenaar die op 7 november 2016 werd gevloerd door drie mannen, onder wie volgens het Openbaar Ministerie twee kopstukken van de voormalige motorclub No Surrender. Het slachtoffer overleefde wonder boven wonder deze explosie van geweld. De verdachten moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor de brute poging tot doodslag en hoorden strafeisen tot acht jaar cel.