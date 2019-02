Burgemeester Halsema: situatie rond prostitutie op Wallen is onhoudbaar

Amsterdam­mer (36) vast na vangst 50 kilo cocaïne, straatwaar­de 2,5 miljoen euro

14:41 Een 36-jarige man uit Amsterdam is vrijdag opgepakt nadat de politie een dag eerder een partij van zo'n 50 kilo cocaïne in beslag had genomen in de regio Breda. De man wordt verdacht van het in bezit hebben en smokkel van de drugs.