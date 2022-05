Burgemeester Halsema doet aangifte van (doods)bedreigingen naar aanleiding van Ajax-huldiging

Het ging daarbij ook om doodsbedreigingen. De gemeente maakte vorige week - daags voordat Ajax landskampioen werd - bekend dat een huldiging in de openbare ruimte, zoals het Museumplein, niet mogelijk was.



De reden was een landelijk tekort aan beveiligers, waardoor de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Daarom werd de Amsterdamse club direct na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.



Quote De inhoud van deze berichten was dermate ernstig dat aangifte noodzake­lijk was Femke Halsema, Burgemeester Amsterdam

Aangifte was noodzakelijk

‘Halsema sterf lekker een pijnlijke dood’ en ‘Ik hoop dat Halsema er snel aangaat’. Dat waren zomaar een paar openbare bedreigingen op sociale media over de burgemeester van Amsterdam. ,,Ik kan best tegen een stootje", reageert Halsema. ,,En ik heb ook begrip voor de teleurstelling van de supporters. Die voelden wij immers ook.”



De berichten die de burgemeester kreeg, waren niet alleen aan haar gericht, maar ook aan mensen in haar directe omgeving. ,,De inhoud van deze berichten was dermate ernstig dat aangifte noodzakelijk was.” De burgemeester kan wegens het lopende onderzoek niet ingaan op het aantal aangiftes dat ze heeft gedaan.



Ook over de hoeveelheid berichten die ze heeft ontvangen kan ze geen uitspraken doen, behalve dat het er een ‘flink aantal’ zijn. Een blik online leert al snel dat het om duizenden berichten gaat, al is het vaak de vraag of vervolging mogelijk is.

Bedolven onder dreigementen

Nadat Halsema bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax niet op het Museumplein plaats kon vinden, werd de burgemeester van Amsterdam naar eigen zeggen bedolven onder de dreigementen en gescheld. Via Instagram deed ze een dringende oproep aan iedereen zich in te houden. Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.



In een interview met de lokale zender AT5 vertelde Halsema over een incident bij de ambtswoning in de hoofdstad. ,,Het was woensdagmiddag dat ik in de ambtswoning aan het werk was en dat er een groep van ongeveer zeshonderd kerels hier tegenover en op de brug gingen staan. Met hun middelvinger omhoog. En allemaal schreeuwden: ‘Halsema kankerhoer’. En als je daarbij bedenkt, het was namiddag, dat mijn dochter probeerde naar huis te komen, en daarnaar heeft staan kijken. Dan vind ik dat al die mannen zich wel eens mogen gaan afvragen wat ze daar eigenlijk aan het doen waren en hoe erg dat is.”