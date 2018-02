Burgemeester doet aangifte: lokale omroep wil raadslid omkopen

'Baby's krijgen onnodig kinkhoest door gebrek aan voorlichting'

18:38 Ieder jaar worden meer dan 100 baby's onnodig met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. De Gezondheidsraad adviseerde al in 2015 om zwangere vrouwen in te enten. Het ministerie van Volksgezondheid moet hier nog steeds nog een besluit over nemen. In de tussentijd worden vrouwen echter niet geïnformeerd over de mogelijkheid om zich op eigen kosten te laten inenten. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.