Burgemeester brengt rolstoelers per fiets naar stemlokaal

‘Als het echt niet anders kan, breng ik ze zelf per bakfiets naar een ander stembureau.’ Met die uitspraak introduceerde Rob Bats, burgemeester van Steenwijkerland, ruim een maand zijn nieuwste verkiezingsstunt. Doel? Mensen die slecht ter been zijn laten stemmen. Vandaag voegde hij de daad bij het woord. ,,Gelukkig zit het met de conditie wel goed.’’

Aanleiding voor de actie is de toetsing van de 33 stembureaus in de gemeente Steenwijkerland. Daaruit bleek dat het enige stembureau in Eesveen – in kerkgebouw De Ontmoeting – niet toegankelijk is voor kiezers in een rolstoel. De deurpost is met 77 centimeter te smal. ,,En dan kun je heel moeilijke maatregelen gaan nemen, maar je kunt ook gewoon de mouwen opstropen’’, aldus Bats.

En dus kwam de burgervader woensdagochtend met een speciale rolstoelfiets – omgedoopt tot ‘Batsfiets’ – aan in Eesveen. Rolstoelers die in de problemen kwamen, hadden zo een gratis ‘taxi’ naar het stembureau in Kallenkote, 5 kilometer verderop.

Conditie

Op klanten kon Bats nog niet direct rekenen. ,,Maar als het nodig is, zijn we er. Eigenlijk hoop ik ook dat het beperkt blijft. Niet zozeer vanwege mijn conditie hoor, want die is gelukkig wel goed. Bovendien is deze fiets elektrisch, dus hij rijdt heerlijk soepel.’’

Volgens Paul Snijders Blok, voorzitter van het stembureau in Eesveen, hoeft de burgemeester niet te verwachten dat hij het druk krijgt vandaag. ,,We hebben hier nog geen rolstoelers gehad en voor zover we weten zou er hier één kunnen komen. Maar ik vind het wel een hele leuke stunt.’’

De burgemeester zelf maakte nog even van de gelegenheid gebruik om zelf zijn stem uit te brengen in het kerkje. Op wie? Dat hield hij vakkundig geheim. ,,Dat hoort zo hè.’’