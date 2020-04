Burenruzie bereikt kookpunt na 'bijtincident' met rottweiler, voor Willemien (74) is de maat vol

LIVE | Besmet­tings­graad in Duitsland en België sterk gedaald: ‘Virus boet in aan kracht’

12:36 ‘Het virus boet in aan kracht’, zegt de Vlaamse viroloog Steven Van Gucht. Zowel in België als in Duitsland is de besmettingsfactor, of reproductiegraad, onder de 1 gezakt. Een drager van het virus besmet daar gemiddeld minder dan één andere persoon. ,,Zonder de maatregelen zou dat cijfer op 2 à 3 liggen en het virus nog exponentieel toenemen’’. De sterfte onder bewoners in (onder meer) verzorgingstehuizen in ons land is bijna verdubbeld en zorgpersoneel zit steeds vaker zelf ziek thuis. In ons liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het virus. Lees hier het vorige blog terug.