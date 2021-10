Buren zagen dochter thuiskomen na gezinsdrama: ‘Ze schreeuwde ‘oh nee, oh nee!’

VIDEO + UPDATE Toedracht dodelijke steekpar­tij Papen­drecht nog onduide­lijk: vrouw (37) aangehou­den

24 oktober Bij een steekincident in een woning aan de Guido Gezellestraat in Papendrecht is zaterdagavond een man (41) om het leven gekomen. Een 37-jarige vrouw is aangehouden. Het is nog niet bevestigd of het om de bewoners van het pand gaat. Evenmin kan de politie iets zeggen over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.