Buma hekelt ‘grachtengordeldiscussie’ over Nederlandse geschiedenis

,,Alsof je door beelden omver te werpen en namen uit te wissen een beter mens wordt'', zegt Buma in een interview met het Algemeen Dagblad. ,,Alsof je een historie mag en kan uitwissen, vergetende dat onze identiteit is ontstaan in de geschiedenis. Dit is meer en meer een grachtengordeldiscussie aan het worden.''



Buma vreest voor het lot van andere Nederlandse historische figuren die in deze tijd onder vuur liggen, zoals de voormalig gouverneur-generaal van Nederlands-Indië J.P. Coen, naar wie een school is vernoemd die binnenkort van naam veranderd. ,,De discussie over de Coentunnel is ook al begonnen'', waarschuwt hij.