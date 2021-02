Bulldog Mogli verdrinkt in IJssel voor ogen van baasje: ‘Ze keek me aan terwijl ze in het water verdween’

Zeekaf wilde bij de Loswal in Wijhe tijdens het uitlaten van de hond een foto maken. De grens tussen water en kade was vrijwel gelijk, wat normaal niet zo is. ,,Daardoor heeft Mogli gedacht dat ze het water in kon lopen’’, kijkt de 30-jarige Wijhese terug. ,,Het water kwam zo onder het hek door, het leek alsof het ondiep was, maar het was daar ineens heel diep. Mogli zou anders nooit zo in het water springen.’’