Brutale dieven roven huis van Kevin leeg en vertrekken in zijn rolstoelbus: ‘Ze hebben me gedrogeerd’

videoHet huis van de bijna volledig verlamde Kevin Chin in Oss is zaterdagnacht leeggeroofd. Het ergste van alles is dat ook zijn invalidebus is meegenomen. ,,Ik zit hierdoor waarschijnlijk de hele zomer opgesloten. Ook ben ik enorm bang, want ze rommelden minutenlang op mijn slaapkamer terwijl ik sliep.”

Van de rooftocht heeft het gezin niks gemerkt. ,,En dat terwijl ik, mijn vrouw en mijn 13-jarige dochter gewoon in bed lagen.” Chin omschrijft zichzelf als een lichte slaper, maar hij en zijn partner werden niet wakker van het gestommel in hun slaapkamer.

,,Ik vermoed dat ze ons gedrogeerd hebben om ons in een diepe slaap te houden.” Hij weet dat in Frankrijk dievenbendes actief zijn die hun slachtoffers drogeren met slaapgas. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat het drogeren van bewoners door inbrekers ‘incidenten zijn’ en niet vaak voorkomen. Maar de politie houdt de optie open.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Kevin voor zijn leeggeroofde huis in Oss, waar zijn rolstoelbus gestolen is.

Rooftocht in huis terwijl gezin slaapt

Wat meteen duidelijk wordt bij het zien van de camerabeelden, is dat de inbrekers zaterdagochtend rond 03.45 uur in zo’n twintig minuten het huis van de familie volledig overhoop haalden. Op de beelden is te zien hoe een van de dieven met iets in zijn hand het slaapkamerraam binnengaat en daarna snel weer naar buiten komt. Ze wachten dan een tijdje voor het raam, waarna het teken wordt gegeven dat de kust veilig is.

Quote Ik vermoed dat ze ons gedrogeerd hebben om ons in een diepe slaap te houden Kevin Chin, Slachtoffer van overval uit Oss

Wat ze precies gedaan hebben in die tijd, is niet duidelijk. Maar Chin vermoedt dat ze iets hebben gedaan met hem en zijn slapende vrouw, om hen in een diepe slaap te houden. Dan klimmen de inbrekers naar binnen, openen de gordijnen en stelen alles van waarde: laptops, geld, en zelfs het aandrijfsysteem van zijn rolstoel. Ze vertrekken in de rolstoelbus van Chin, zijn enige middel om ergens naartoe te kunnen.

Een zomer binnen opgesloten

Jaren geleden kreeg de toen in vechtsport actieve Chin een zwaar auto-ongeluk waarbij hij zijn nek brak. Door de dwarslaesie kan hij bijna niks meer zelfstandig en is hij de rest van zijn leven aan een rolstoel gekluisterd. Hij richtte de populaire vechtsportsite mixfight.com op, waar hij zijn sportieve ei in kwijt kan. De invalidebus bood een uitkomst om erop uit te gaan, want de elektrische rolstoel kon achterin mee.

,,Waarschijnlijk zit ik nu de hele zomer binnen opgesloten.” Want zonder bus of aandrijfsysteem voor zijn rolstoel komt hij nergens. ,,Dit is echt klote, die bus kostte 55.000 euro en heb ik hard nodig.” Of de verzekering iets vergoedt, weet hij niet. Wel verwacht hij dat het lang duurt voordat hij een nieuwe heeft.