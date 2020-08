Brunssummerheide, zoveel meer dan alleen een gruwelijke plaats delict

Amerikaan­se ambassa­deur doet rondje Nederland per fiets: ‘We gaan echte vrienden zien’

10:28 Pete Hoekstra (66), ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, is afgelopen weekend begonnen aan zijn fietsronde door Nederland. In zeven dagen hoopt hij alle twaalf provincies te bezoeken. De zestiger wordt begeleid door vijf personen onder wie Kenneth Ward, permanent vertegenwoordiger van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.