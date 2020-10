Bruidspaar krijgt 40 kubieke meter zaagsel in de tuin als stunt van vrienden

Kan die bruiloft van vrijdag nou wel of niet doorgaan?

30 september MIDDELBURG - Algemene maatregelen vanuit Den Haag op televisie afkondigen is één, de praktische uitwerking van het verscherpte coronabeleid in de regio is vers twee. Het kabinet had aangekondigd dat de nieuwe regels dinsdag om 18.00 uur in zouden gaan. Maar de veiligheidsregio’s zaten dinsdag tot laat in de middag nog op de officiële tekst van de nieuwe verordening te wachten. En zij moeten de regels uitvoeren en antwoord geven op tal van vragen van burgers, ondernemers en instellingen.