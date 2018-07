'Bruce Springsteen en Bill Gates geïnteresseerd in Brabants landgoed'

Zomeruniversiteit Terrorisme-ex­pert: Jihadscene Nederland intact en groter dan ooit

11:00 De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over de ontwikkelingen in hun vakgebied. En wat je er in elk geval van moet weten. Vandaag: onderzoeker en hoogleraar Edwin Bakker. IS verslagen? Juist nu is terreuronderzoek hard nodig. Want jihadisten die uit de gevangenis komen, worden als helden onthaald in ‘hun’ scene.