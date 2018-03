Brrr. De gevoelstemperatuur daalt naar -10 dit weekend

'Bit­coin­fa­briek' opgerold, tientallen computers minen digitale valuta

15:03 RIJEN - In een bedrijfspand aan de Kempenbaan in Rijen is woensdag rond 10.30 uur een 'bitcoinfabriek' aangetroffen tijdens een controle van de gemeente. Dat meldt de politie. De huurder van het pand, een 37-jarige Tilburger, is opgepakt voor diefstal van stroom en witwassen.