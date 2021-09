Bronstig hert? Nee, het is kampioen Jan Willem (21): ‘Ik burl af en toe ook in het bos’

Is dit de kettingruk­ker die vele senioren angst aanjoeg? Zelf ontkent Jimmy (26) alles

16:30 ‘De kettingrukker’ was in de lente van 2020 de schrik van vele senioren in Midden-Nederland en ver daarbuiten. Slachtoffers werden van achteren benaderd, sieraden werden met bruut geweld afgepakt. Jimmy de G. (26) uit Uithoorn zou de laffe daden op zijn geweten hebben.