Bron van legionella-uitbraak in Schijndel blijft mogelijk onbekend

Telefoon ‘echte’ Yusuf Çelik roodgloei­end na release eerste aflevering Undercover 3

In koelen bloede iemand doodschieten, en daarna zwijgen: Yusuf Çelik deed het gisteravond. In de Netflix-serie Undercover 3, welteverstaan. Het zorgde ervoor dat op de telefoon van ‘de echte’ Yusuf Çelik, fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA in Tilburg, de nodige berichten binnenkwamen.

17:06