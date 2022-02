Britse klant Apple Store ontsnapte na vraag om water, bonden vinden agent in auto ‘een held’

apple reageertDe Britse klant die gisteravond werd gegijzeld in de Apple Store in Amsterdam, wist te ontsnappen toen de gijzelnemer om een flesje water vroeg, blijkt uit een eerste onderzoek van politie en justitie. De politiebonden loven het optreden van de agent van het arrestatieteam die de rennende verdachte wist uit te schakelen. ,,In deze situatie is het cruciaal gebleken niet te twijfelen.” Apple spreekt in een reactie van een ‘angstaanjagende’ gebeurtenis.

De 44-jarige Britse gijzelaar was als klant in de Apple Store en werd urenlang onder schot gehouden door de gijzelnemer, een 27-jarige man uit Amsterdam. Rond 22.30 uur begon de verdachte dorst te krijgen en vroeg hij om water. Met een robot werd een flesje naar de deur van de winkel gereden. De gijzelaar moest dat pakken, waarschijnlijk terwijl hij onder schot werd gehouden, en rende ineens weg. De gijzelnemer volgde hem, waarna het lid van het arrestatieteam hem kon aanrijden.

Heldenrol

Hoofdcommissaris Paauw sprak in een persconferentie later op de avond van ‘een soort heldenrol’ voor de gijzelaar, die ‘in een split second’ handelde. ,,Het is altijd vreselijk de beelden te zien van een verdachte die wordt aangereden, maar ik denk dat de meeste mensen gelet op de situatie van dat ogenblik blij zijn dat het gebeurd is. Ik spreek alvast mijn waardering uit voor het scherp en direct handelen van de collega’s.”

Bekijk beelden van de persconferentie:

Binnen de politie kijken ze terug op een ‘enorm spannend en ingrijpend incident’ voor alle betrokkenen. De gijzeling kreeg volgens vakbond ACP ‘een abrupte wending’ doordat de gijzelaar besloot zijn kans te nemen en te ontsnappen aan de gijzelnemer. Toen die achter hem aanging, kon de politie hem aanrijden. Hierbij rolde de man hard over de motorkap, waarna hij op straat belandde.

,,Het getuigt van doortastend en dapper optreden van de politieman die de rennende verdachte uitschakelde”, zegt Maarten Brink (ACP) tegen deze site. ,,In deze situatie is het cruciaal gebleken niet te twijfelen, maar te handelen. De manier waarop de politie gisteren optrad, en de agent in de politieauto in het bijzonder, laat zien dat we trots kunnen zijn op onze politie. Zij maken de stap naar voren, zelfs met gevaar voor eigen leven, om dat van anderen te beschermen.”

Cao

Binnen het politiekorps wordt de afgelopen weken geklaagd over de werkomstandigheden en de in hun ogen ontoereikende cao. ,,Je ziet dat ondanks de werkdruk en het gebrek aan capaciteit de politie goed werk levert”, stelt Xander Simonis van vakbond ANPV. ,,De collega’s hebben professioneel opgetreden en de gijzeling tot een goed einde gebracht. Vooralsnog is er één gewonde, maar er moet ook aandacht zijn voor de gegijzelden vanwege de impact die het op hen kan hebben. Nu nog een goede cao voor de collega’s, want die verdienen ze.”

Het onderzoek naar het handelen van het lid van het arrestatieteam zien de politiebonden met vertrouwen tegemoet. ,,Daar waar nodig zullen wij de betrokken politiemensen bijstaan”, voegt Brink daar aan toe. De Nederlandse Politiebond geeft in een korte reactie aan supertrots te zijn op de betrokken agenten. ,,Ze waren heldhaftig, moedig, professioneel en ze hebben veel levens gered”, klinkt het uit de mond van voorzitter Jan Struijs.

Geweldloos einde

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ter plaatse ‘veel onderzoek’ gedaan naar de gijzeling in de Apple Store, meldt een politiewoordvoerster vanochtend. Wat daar uitgekomen is, kan ze nog niet zeggen. Over de toestand van de verdachte, die zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht, kan de politie niets zeggen. Ook over hoe het nu gaat met de man die onder schot werd gehouden, kan de woordvoerder niets kwijt.

De gijzelnemer legde tijdens de gijzeling zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. De verdachte zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Op een foto die de verdachte naar de regionale zender AT5 stuurde, was te zien dat de verdachte, gekleed in een camouflagepak, een soort bomvest leek te dragen.

Na afloop van de gijzeling zijn er geen explosieven op zijn lichaam aangetroffen, maar was het niet duidelijk of het vest helemaal ongevaarlijk was.

Apple Store

Naar aanleiding van de gijzeling blijven de drie Nederlandse Apple Stores deze woensdag dicht. Die in Amsterdam houdt ook donderdag de deuren gesloten. Dat is te zien op de website van de Apple Stores. De winkels zitten behalve in Amsterdam in Den Haag en Haarlem.

Over de toestand en eventuele opvang van het personeel is nog niets bekend.

Verklaring Apple ,,We zijn zo ongelooflijk dankbaar en opgelucht dat onze medewerkers en klanten in Amsterdam veilig zijn na deze angstaanjagende ervaring. We willen de lokale wetshandhavers bedanken voor hun uitzonderlijke werk en hun lopende onderzoek. Onze teams en klanten hebben snel actie ondernomen en toonden ongelooflijke kracht en vastberadenheid, en we zijn zo dankbaar voor de steun en zorg die ze elkaar hebben getoond onder zulke uitdagende omstandigheden.”

