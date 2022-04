Brit zamelt geld in voor Oekraïne met fietstocht door Nederland

Joe Stafford is woordvoerder bij de Universiteit van Manchester. Aan deze universiteit is een liefdadigheidsinstelling verbonden, UK-Med, die onder andere vrijwillige artsen naar oorlogs- en rampgebieden stuurt. Om die stichting een duwtje in de rug te geven, besloot de Brit een inzamelactie te starten. ,,Ik dacht: als ik geld voor hen op kan halen door iets te doen wat ik leuk vind, namelijk fietsen, dan kan ik op die manier mijn steentje bijdragen.’’



Vooral de beelden over de oorlog in Oekraïne zetten hem aan actie te ondernemen. ,,Ik móest gewoon iets doen, op de een of andere manier, om te helpen. De nieuwsbulletins en live-updates over de oorlog maakten me zo boos en overstuur.’’ Ook het contact met zijn Oekraïense collega’s en kennissen zette hem aan dit project op te zetten. ,,Wat ze nu meemaken is gewoon onvoorstelbaar. Hun vrienden en families zitten of vast in kelders die beschutting bieden tegen Russische raketten of ze zijn het land ontvlucht en hebben hun complete leven moeten achterlaten.’’



De Brit is ondertussen al twee dagen aan het fietsen en heeft nog acht dagen voor de boeg. Hij volgt de uitdagende Ronde van Nederland, een route die de kustlijnen en grenzen van Nederland volgt. Elke dag legt hij minimaal 100 kilometer af en onderweg praat hij met zoveel mogelijk mensen om het werk van UK-Med onder de aandacht te brengen.