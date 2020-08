Briefschrijver Jan Hoek (94): ‘Lieve mensen, doe nou toch 's effe kalm an’

Zijn lezersbrief werd in het weekend duizenden keren gedeeld op sociale media. De oproep van Jan Hoek (94) aan Nederlandse jongeren om in deze coronatijd de rug recht te houden en 1,5 meter afstand te bewaren, was velen uit het hart gegrepen. De Rotterdammer reageert nuchter op de reacties. ,,Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ‘doe nou toch ‘s effe kalm an.’’’

‘Probeer nou nog een klein jaar de rug recht te houden. Dan kun je na een klein jaar waarschijnlijk weer volop van je jonge leven genieten. Ik ben 94 jaar, maar ik reken op jullie.’

Het zijn de laatste zinnen uit de brief die afgelopen zaterdag in het AD stond. Zijn woorden werden onder meer door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter gedeeld. Jan Hoek vertelt een dag later dat hij zich zorgen maakt om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen en dat vooral jongeren zich minder goed aan de regels houden. Samen met zijn vrouw woont hij in zorgcentrum Meerweide in Rotterdam. Het paar is sinds 20 maart niet meer buiten geweest.

Niet naar buiten

,,Dat mag niet hè, veel te riskant met die corona. Het is weleens vervelend, want ik ben nog tamelijk fit en het is fijn om af en toe een wandelingetje te maken. Ik merk dat m'n linkerbeen na al die maanden een beetje ‘luiig’ wordt, maar verder gaat het prima. Voor ons is het thuiszitten geen offer hoor. Ik begrijp dan ook niet dat zoveel mensen klagen dat ze niks meer kunnen. Ze moeten per se op vakantie of naar een feestje. Nou, dat komt echt wel weer terug. Maar nu moeten we nog even kalm aan doen met z'n allen, want het gaat erg hard met de besmettingen.’’

Jan Hoek richt zijn boodschap met name op de jongeren. ,,Ik had de pech dat ik jong was in oorlogstijd en heb niet alleen dwangarbeid in Duitsland verricht, maar kort na thuiskomst werd ik ook opgeroepen naar Nederlands-Indië te gaan. Ik diende bij de Koninklijke Landmacht. Het waren heftige tijden en zoals ik al schreef ben ik hierdoor tien jaar van mijn jeugd kwijtgeraakt. Ondanks alles kwam het goed. Maar dat gaat niet vanzelf en dat wil ik de huidige jonge generatie ook op het hart drukken: gebruik nú je gezond verstand want ook al worden jullie zelf amper ziek, jullie besmetten wel anderen.’’

Niet nodig

Zijn eigen kleinkinderen hoeft de Rotterdammer naar eigen zeggen niet te waarschuwen. ,,Nee, dat is niet nodig, ze letten gelukkig goed op. Een van de kinderen werkt in de kinderopvang, die hoeven we al helemaal niets uit te leggen.’’ Hoek hoopt dat er binnen een jaar een medicijn of misschien zelfs een vaccin is tegen het hardnekkige virus. ,,Tot die tijd blijft het opletten geblazen, dat hebben we deze zomer wel gezien.’’ Voorlopig blijft hij dan ook binnen, achter het zonnescherm. ,,In ons appartement hebben we geen airco, dus het is een beetje warm. Maar ik heb Indië meegemaakt, daar was het altijd tropisch warm. Hier kunnen we gelukkig nog naar de centrale ruimte van het zorgcentrum, daar hebben ze wel airco. Kunnen we even bijkomen. We zitten er allemaal op 1,5 meter van elkaar. Daar hoeft u niet bang voor te zijn.’’

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist:

