Brandweerman Bart helpt bij evacuaties Limburg: ‘Een vrouw was haar man verloren’

Uit Maas geredde koe legde 100 kilometer af

17 juli De koe die eerder vandaag in Escharen (Noord-Brabant) uit de Maas werd gered door de brandweer, komt uit Echt in Limburg. Het plaatsje ligt in Midden-Limburg, zo’n honderd kilometer verderop, meldt Omroep Brabant.