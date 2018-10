Brandweer waarschuwt: schadelijk zuur op Nijmeegse wegen

,,In de lucht is het niet schadelijk, maar als je het aanraakt wel’’, laat een woordvoerster van de brandweer weten. Als iemand toch in contact is gekomen met het zuur, dan moet het goed worden afgespoeld met water, adviseert de brandweer. Ook bij honden kan het wonden veroorzaken. Als die er doorheen is gelopen moeten de pootjes goed afgespoeld worden.

Volledig scherm De wegen met drugsspoor die worden schoongemaakt. © Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Voertuigen en personen probeerden woensdagochtend desondanks toch op de afgezette wegen te komen , maar de brandweer verzoekt dringend om dat niet te doen. ,,We zijn nog aan het schoonmaken en daar willen we niet bij gehinderd worden. Daarnaast willen we ook niet dat het verder wordt verspreid.’’

Het drugsafval is alleen op verharde wegen terechtgekomen. De brandweer is zeker tot woensdag 12.00 uur bezig met de schoonmaak. Daarna moeten zij metingen verrichten om te kijken of het weer veilig is de wegen te betreden. Eventueel moet er daarna nog meer schoongemaakt worden.

Bloemenlucht

Het rook eigenlijk wel lekker. Een beetje zoet, een soort bloemenlucht.'' Hondenbezitters die hun huisdier dinsdagavond uitlieten merkten als eerste dat er iets vreemds in de lucht hing in de Nijmeegse wijk Weezenhof. Volgens een 78-jarige buurtbewoonster spraken de hondenbaasjes elkaar aan over de bijzondere geur in de rustige woonwijk. Die bleek afkomstig van chemicaliën die uit een geparkeerd busje zijn gelekt. Het gaat volgens politie en brandweer om drugsafval.

Het busje is via Heumen naar Weezenhof in Nijmegen gereden, dwars door natuurgebied Hatertse en Overasseltse Vennen en heeft over een afstand van 9 kilometer vloeistof gelekt. De brandweer is al urenlang bezig om het spul van het wegdek te krijgen. De vreemde lucht is nog steeds goed te ruiken. De weg door het natuurgebied van Staatsbosbeheer is afgesloten, net als een aantal straten in de wijk. Staatsbosbeheer onderzoekt of de wegbermen in het kwetsbare vennengebied schoongemaakt moeten worden.