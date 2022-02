Brandweer slaat groot alarm om hoogwater Zuid-Limburg

De brandweer heeft zondagavond groot alarm geslagen om de hoge waterstand van de Kleine Geul in Epen, Zuid-Limburg. De rivier dreigt volgens een woordvoerster van de brandweer buiten haar oevers te treden. Het waterschap Limburg meldt dat de zware regenval op meerdere plaatsen verhoogde waterstanden oplevert. Met name de waterstanden in Geul en Gulp zijn zondagavond gestegen.

Het water zou in Epen een molen binnen lopen en tegen de kade aan staan. Meerdere straten zijn afgezet. Na de overstromingen in juli reageren de hulpdiensten sneller op de stijging van de waterstand in de kleine rivier, aldus de woordvoerster. Nadere gegevens ontbreken nog.

Extra inspecties

,,Waterschap Limburg houdt de situatie goed in de gaten, voert extra inspecties uit en treft waar nodig maatregelen om wateroverlast te beperken.” Het schap roept inwoners op de website waterstandlimburg.nl in de gaten te houden. Daarop staan de actuele waterstanden bij mensen in de buurt. Het waterschap kondigt aan mensen te informeren via deze website en social media zoals twitter.

De brandweer spreekt van GRIP 1. Dan is er sprake van een lokale noodsituatie waarbij alle hulpdiensten in actie komen. De Geul overstroomde in de zomer van 2021 ook na enkele dagen met veel regen. Toen ontstond enorme schade, met name in Valkenburg.

