Brandweer roept op om bermen met spoed te maaien, maar dat is nog niet genoeg

Alleen al vrijdag waren er een grote heidebrand in het Noord-Brabantse Schijf, een moeilijk bereikbare veenbrand in Overijssel en kon de brandweer net voorkomen dat het vuur in een strandtent in Rockanje zou overslaan naar de duinen. In Friesland vrezen ze dat boerenprotestvuurtjes zullen leiden tot grotere branden. Bij een duinbrand bij de Brouwersdam was deze week een speciale blushelikopter nodig om het vuur in bedwang te krijgen.



De brandweer roept op met spoed de bermen te maaien. Struiken en grassen zijn zo droog dat ze makkelijk vlam kunnen vatten, en het vuur kan zich vervolgens snel verspreiden. Op strategische plaatsen staan wagens met een watervoorraad, om te kunnen blussen in geval van nood. Boven de Veluwe wordt met een surveillancevliegtuig in de gaten gehouden of er ergens een beginnende natuurbrand is.