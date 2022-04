Brandweer deelt water uit aan wachtende mensen op druk Schiphol

Update/met videoNet als vanochtend is het ook in de middag nog heel druk op luchthaven Schiphol. Buiten bij vertrekhal 1 en 2 staan erg lange rijen. Medewerkers van de brandweer delen daar water uit aan wachtende mensen. Op vertrekborden was halverwege de middag te zien dat twaalf vluchten waren geannuleerd en veertien vertraagd. De dag begon zaterdag al met lange rijen voor de incheckbalies.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven leidt de drukte vooralsnog niet tot problemen. Medewerkers van Schiphol proberen de reizigersstromen in goede banen te leiden en krijgen veel vragen te verwerken van mensen. Er loopt ook extra kantoorpersoneel rond om mensen op weg te helpen.

Volgens een medewerker van de beveiliging is het druk op Schiphol maar is er wel een groot verschil met een week geleden, toen er door een wilde staking van grondpersoneel enorme drukte ontstond en mensen werden opgeroepen om niet meer naar Schiphol te komen. ,,Vorig weekend was het echt chaos, de drukte die er nu is, komt door het tekort aan personeel.”

Drukte op Schiphol zaterdag.

Vluchten schrappen

Schiphol waarschuwde gisteren al voor grote drukte dit weekend op de luchthaven en vroeg luchtvaartmaatschappijen vluchten te schrappen om de werkdruk bij personeel te verlichten. Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd in zijn oude baan. De meivakantie waarin veel mensen op reis willen, zet extra druk op het huidige personeel.

KLM kondigde al aan voor zaterdag en zondag zeker 47 vluchten te annuleren. ,,Er zijn geen annuleringen bij gekomen”, zegt een woordvoerder. Van TUI en Corendon zijn voor vandaag daarnaast enkele vluchten verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Schiphol wilde er met het verzoek tot het schrappen van vluchten voor zorgen dat er 3500 minder passagiers zouden zijn op de luchthaven. Dat is ‘om en nabij’ gelukt, werd gisteren al gemeld.

Het verzoek van Schiphol om vluchten te schrappen is overigens niet echt in goede aarde gevallen bij luchtvaartmaatschappijen. De internationale brancheorganisatie IATA noemde de stap schandalig. ,,Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren”, benadrukte de IATA. ,,Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een ​​kaartje. Het gaat om de hele reis.”

Financiële schade

De luchthaven gaf gistermiddag al aan met maatschappijen te praten over de financiële schade waarmee zij te maken hebben. De luchthaven stelde daarbij altijd rekening te houden met claims ‘in dit soort situaties’. ,,Die zullen we ook afhandelen", is de boodschap. Over het mogelijke schadebedrag wilde een woordvoerder nog geen uitspraken doen. Waarschijnlijk gaat het om miljoenen euro’s.

De kans op een nieuwe staking door KLM-medewerkers op Schiphol dit weekend lijkt klein. FNV-bestuurder David van de Geer heeft laten weten dat het signaal dat de medewerkers vorige week afgaven bij de maatschappij is binnengekomen. De komende tijd zal FNV ook aanschuiven voor verschillende cao-onderhandelingen bij KLM.

Na de drukte van vorige week waarschuwt Schiphol voor weer een druk weekend.