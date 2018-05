Brandweer Amsterdam wil leden van motorbendes weren

De Amsterdamse brandweer telt zeker één Hells Angel en één lid van Satudarah. Een andere brandweerman is topvechter in mixed martial arts en werd onlangs na een titelgevecht op sociale media gefeliciteerd door de top van motorbende No Surrender.

,,Ik vind het absoluut niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes. Dat geldt ook als je vol in het wereldje zit van de kooivechters en een directe link hebt met de top van zo'n motorbende," zegt Schaap.

Contact met criminelen

Net zoals Defensie grote moeite heeft iets tegen militairen te ondernemen die lid zijn zo'n club, vreest Schaap dat het moeilijk zal zijn leden uit de brandweer te zetten. Hij is sinds medio 2016 commandant van de brandweer, na een lange carrière binnen de Amsterdamse politie.

Quote Bij de politie is het evident: als je lid bent van zo'n motorclub heb je contact met criminelen. Dat mag niet.



Leen Schaap

,,Bij de politie is het evident: als je lid bent van zo'n motorclub heb je contact met criminelen. Dat mag niet. Je beschikt over gevoelige informatie, kunt chantabel worden en je hebt problemen met je integriteit," zegt Schaap.

,,Binnen de brandweer of de gemeentereiniging ligt dat anders. Lidmaatschap van een criminele motorclub betekent niet dat je geen brand kunt blussen of geen straat kunt vegen."

Toch onderzoekt de commandant wat hij kan doen. ,,Voor de integriteit en geloofwaardigheid van de overheid vind ik ambtenaren met dit soort contacten een heel slechte zaak. Het is een misdaad bevorderende factor."

Niet integer

Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen, voorzitter van de Veiligheidsregio waaronder de brandweer valt, is het 'honderd procent eens' met de commandant.

,,Als de politie in staat is deze mensen te weren omdat ze niet integer zouden zijn, moeten we ons afvragen waarom wij vinden dat het bij de brandweer of de vuilophaaldienst niet kan."