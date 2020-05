Brandstichting en vechtpartijen: steeds meer incidenten in azc's

Scheveningen Reconstruc­tie: hoe een avond ‘buiten spelen’ eindigt in een ongekend drama

12 mei Eindelijk mochten ze weer als groep het water in omdat de coronamaatregelen waren versoepeld. Maar dan draait maandagavond ineens de wind en hoopt het schuim in de zee bij Scheveningen zich op tot wel een meter of drie hoog. Ademhalen is hierin onmogelijk. Een reconstructie van hoe een avond ‘buiten spelen’ door sportieve outdoorliefhebbers eindigt in een voor Nederland ongekend drama.