Brandstichter steekt zichzelf per ongeluk in brand bij vernielen auto: ‘Dat zie je op de beelden’

Dieven stelen 1600 liter verse melk: ‘Dat hebben ze niet in een kannetje gegoten’

13 november Bij een melkveehouderij in Rhede - vlak over de Duitse grens bij Winterswijk - heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een uitzonderlijke diefstal plaatsgevonden. Onbekenden slaagden erin 1600 liter verse melk uit een opslagtank te ontvreemden.