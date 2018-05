Brandstichter actief in Deventer: tweede autobrand binnen een week

Tennisvereniging

Na het blussen was de brandweerlieden nog niet vertrokken, of ze konden weer terugkomen voor een buitenbrand bij tennisvereniging LTC Deventer aan de Putmanstraat, enkele honderden meters verderop. Die werd om 00.40 uur gemeld. Er bleek een doek aan een van de hekken in brand gestoken.



In beide gevallen gaat de politie uit van brandstichting. De parkeerplaats is afgezet met rood-witte linten. In de loop van de ochtend zal de Technische Recherche verder onderzoek doen, daarna worden de voertuigen afgesleept. Mensen die op beide locaties iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.