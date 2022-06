Brandjes, diefstal en talloze akkefietjes: het turbulente leven van Donny M.

update Kinderlok­ker Marco de W. huilt over lastigval­len 28 kinderen: 'Ik vind het vreselijk’

Ontuchtverdachte Marco de W. (51) is in de Haagse rechtbank in tranen uitgebarsten nadat de Haagse rechter hem vragen stelde over de onzedelijke voorstellen die hij deed aan 28 buiten spelende kinderen uit Gouda, Waddinxveen en Gouderak.

8 juni