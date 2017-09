Brandende windmolen dreigt in te storten

Aangezien de brandhaard zich op grote hoogte bevindt en het lokale brandweerkorps niet beschikte over de juiste middelen om zo'n brand te bestrijden, is besloten de windmolen uit te laten branden. ,,Er was eerst nog sprake van de komst van een gespecialiseerd team met een kraan uit Haaglanden, maar dat zou veel te lang duren'', verklaart woordvoerder Geertjan Veenstra het besluit van de brandweer.



Het laten uitbranden van de molen neemt echter wel risico's met zich mee. De molen zou namelijk kunnen instorten. ,,Ja, die kans is zeker aanwezig. Daarom hebben we de omgeving afgezet en komen we niet dichterbij dan anderhalf keer de valschaduw.'' Ook is het denkbaar dat de wieken loslaten. ,,Hij kan elk moment gaan'', aldus Veenstra. ,,Maar het kan ook zo zijn dat hij toch niet valt.''



Over de exacte schade aan de molen is vooralsnog niets met zekerheid te zeggen. ,,Maar de brand woedt nog altijd, dus de schade is ongetwijfeld behoorlijk'', besluit de woordvoerder.



De windmolen behoort tot het Windmolenpark Zeewolde, een particulier initiatief van agrariërs aan de Lepelaarweg, die samen veertien molens hebben laten bouwen in een financieringsconstructie, de stroom leveren ze aan het net. De windmolens zijn al wat ouder en over acht jaar afgeschreven, zegt één van de buren aan de lange polderweg.