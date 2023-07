Brandend vrachtschip moet nog 33 km afleggen naar veiligere locatie

Het vrachtschip wordt door twee sleepboten langzaam en gecontroleerd gesleept. Het verplaatsen van het vrachtschip is een tussenstap in de moeilijke bergingsoperatie . Op de tijdelijke locatie, 16 kilometer ten noorden van de twee Waddeneilanden, ligt het schip veiliger, omdat het verder weg van de vaarroutes en iets meer uit de wind ligt. Een woordvoerster van RWS vergelijkt de plek waar het schip lag met de middenberm van een snelweg. ,,Als daar een brandende auto staat, wil je die daar weg hebben.”

Het was de bedoeling om zaterdag al te beginnen met slepen van het brandende schip. Maar omdat de wind uit een verkeerde richting kwam en er te veel rook uit het schip kwam, was de situatie niet veilig voor de bemanning van de sleepboten. Daarom werd de verhuizing van de Fremantle Highway tot nader order uitgesteld. Zondagmiddag nam de rook af en bergers besloten daar ‘direct gebruik van te maken’.

Tijdens de complexe klus wordt ‘continu gemonitord op onder andere de stabiliteit van het schip’, benadrukte Rijkswaterstaat eerder al. Het speciale oliebestrijdingsvaartuig Arca blijft voor de zekerheid in de buurt. Later moet het schip naar een haven worden gebracht. Het is nog niet duidelijk welke haven dat wordt.

De Fremantle Highway was volgeladen met enkele duizenden auto’s, waaronder een kleine vijfhonderd elektrische, op weg van Duitsland naar Egypte en zou daarna doorvaren naar Singapore. Vorige week dinsdag brak een grote brand uit. In het nauw gedreven bemanningsleden sprongen uiteindelijk van het hoge schip af in zee. Van de vooral Indiase opvarenden raakten er 22 gewond, één van hen kwam om het leven. K Line, de charteraar van het vaartuig, en het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha, dat de eigenaar is, lieten weten dat vrijdag alle 22 opvarenden nog in het ziekenhuis lagen. Niemand verkeert naar verluidt in levensgevaar.