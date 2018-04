De berekening van de klimaatschade door de uitbreiding van Lelystad en Schiphol is onvolledig. Daardoor is het niet duidelijk welk gezondheidsrisico's omwonenden gaan lopen. Dat stellen 26 ondertekenaars vandaag in een brandbrief aan het kabinet.

Ze roepen het kabinet op alle dreigende milieuschade zorgvuldiger mee te wegen bij de uitbreidingsplannen voor het vliegverkeer. In de Milieu Effect Rapportage (MER) werd deze week groen licht gegeven voor de uitbreiding in Lelystad en Schiphol.

Rekenmeesters

Maar daarin hebben de rekenmeesters vooral gekeken naar geluid. Terwijl de uitbreiding een enorme klimaatschade met zich meebrengt, aldus de ondertekenaars, waaronder Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuurmonumenten en Greenpeace. Ook het Longfonds, de MVO Bank, de stichting Red de Veluwe, Urgenda (voor duurzame innovatie in het land) en diverse hoogleraren met logistiek en transport als vakgebied ondertekenden de open brief. ,,Zo'n 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen blijft buiten de berekening in deze rapportage", schrijven ze.

CO2

Alleen de CO2-uitstoot bij starts en landingen wordt nu meegenomen in de rekensommen. Maar niet de uitstoot tijdens de rest van de vlucht. ,,Daardoor geven de rapportages nauwelijks inzicht in de klimaatimpact door de groeiende luchtvaart in Nederland, dit terwijl de klimaatschade van alle Nederlandse luchthavens samen vrijwel evenveel bedraagt als alle Nederlandse auto's jaarlijks samen.''