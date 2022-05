Bram (12) beloofde op tijd thuis te zijn, maar kwam nooit aan: ‘Geen straf te zwaar in onze ogen’

Tropische temperatu­ren op komst, maar in Spanje is het helemáál zweten geblazen

Morgen en overmorgen kan het kwik in een deel van Nederland oplopen tot tropische temperaturen van boven de 30 graden. Maar dat is nog niets bij de hitte in Spanje, waar het met meer dan 40 graden extreem warm wordt voor de tijd van het jaar. ‘We vrezen dat dit de ergste hittegolf in mei wordt van de afgelopen twintig jaar’, schrijven Spaanse media.

17 mei