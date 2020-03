Brabantse partijen willen provincie besturen met Forum, lijst met acht principes opgesteld

Forum voor Democratie en de VVD, het CDA en Lokaal Brabant zijn er in principe uit: ze willen samen het nieuwe provinciebestuur in Noord-Brabant vormen. De partijen hebben voldoende vertrouwen in elkaar om een nieuwe coalitie te smeden en stelden een lijst van acht ‘principes van samenwerking’ op.

Die lijst lijkt vooral een verborgen boodschap aan de linkse partijen te bevatten. Vrij vertaald: ‘kijk eens, we willen verstandig besturen en gaan heus geen gekke dingen doen.’

Zo willen de partijen “een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. De hand uitsteken naar iedereen die mee wil doen.” Ook zeggen ze actief onderdeel van Europa te willen zijn en een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Landelijk is Forum kritisch over deze onderwerpen. De partijen werken nu met een formateur aan een akkoord op hoofdlijnen. Ze verwachten dat de eerste helft van april te kunnen presenteren, aldus de provincie.

Waar de partijen geen melding van maken, is wat er gebeurt als bijvoorbeeld landelijk partijleider Thierry Baudet (FvD) standpunten inneemt die haaks staan op deze Brabantse uitgangspunten. Dat is immers de vrees die bij een deel van de CDA-achterban leeft. ,,Ook daar gaan we wel iets over opnemen in het coalitieakkoord", aldus formateur Alfred Arbouw. ,,Maar het staat hier nog niet op papier, en ik ga er ook nog niets over zeggen.”

Eerste helft april

Arbouw maakte ook bekend dat de coalitie naar verwachting in de eerste helft van april zal worden gepresenteerd. Eerder circuleerde eind maart als streefdatum, maar dat blijkt niet haalbaar. ,,We hebben ook nog te maken met de screening van kandidaat-bestuurders.” De komende weken trekken de partijen zich vooral terug om te onderhandelen over de verdere inhoud én de bijbehorende poppetjes, zegt Arbouw. Hij verwacht dat er tussentijds niet al te veel meer over de onderhandelingen naar buiten wordt gebracht.

Noord-Brabant is de tweede provincie waar Forum in Gedeputeerde Staten komt. In Limburg zit de partij al in het provinciebestuur. FvD won tijdens de provinciale statenverkiezingen in maart vorig jaar fors.

Niet iedereen is enthousiast over de gesprekken die VVD en CDA met FVD voeren. Vorige maand twitterde GroenLinks-voorman Jesse Klaver dat VVD en CDA in Noord-Brabant extreemrechts in het zadel willen helpen. D66 reageerde eveneens kritisch en ook bij onder meer de lokale CDA-afdeling in Oisterwijk klonk kritiek.

Groot bestuurlijk probleem

Het landelijke CDA stak nadrukkelijk geen stokje voor samenwerking in Brabant. “Een grote meerderheid ziet en erkent dat er een groot bestuurlijk probleem in Brabant ligt”, zei fractievoorzitter Pieter Heerma vorige maand. CDA-ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) zijn in Den Haag kritisch op Forum-voorman Thierry Baudet, maar houden zich op de vlakte waar het samenwerking in Brabant betreft.

,,Ik vind echt dat men daar moet bekijken wat verstandig is, wat afgewogen is”, zei Hoekstra eerder. De Jonge vindt het “maar goed ook” dat lokale en regionale afdelingen “hun eigen keuzes maken over hoe ze hun programma willen realiseren en met wie ze dat doen”.