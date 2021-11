Brabantse onderwereld overleeft ook Operatie Alfa: ‘Als je kopstukken oppakt, ben je er nog niet’

Sprookjesboeken, ze zijn niet te vinden op de Brabantse burelen van de politie en het Openbaar Ministerie. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering: ja, die wel. Maar de verzamelde werken van de gebroeders Grimm ontbreken. Politie en justitie in Brabant zijn trots op de Operatie Alfa, maar beseffen maar al te goed dat de provinciale drugsindustrie ook na de veroordeling van Martien R. tot zestien jaar niet als een plumpudding in elkaar is gezakt. ,,Die illusie hebben we niet. Dat zou naïef zijn”, erkent Heleen Rutgers, die als hoofdofficier van justitie in Den Bosch nauw betrokken was bij de Operatie Alfa.