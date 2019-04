Brabantse kinderdagverblijven weigeren kinderen die niet zijn ingeënt

De regionale omroep ontdekte dat er meer dan tien Brabantse kinderdagverblijven (kdv) kinderen weigeren als ouders aangeven principieel tegen inenten te zijn. Vaak hebben de kdv dat afgesproken met hun oudercommissie. Veel crèches in Nederland vragen weliswaar bij de inschrijving of een kind is ingeënt, maar weren de kinderen niet omdat dat officieel niet is toegestaan.

Een kinderopvang uit Rijen beriep zich op eigen belang om een niet-gevaccineerd kind te weigeren. ,,De GGD zei: je mag niet weigeren, maar je mag je wel je eigen beleid schrijven. Toen hebben we in het beleid gezet dat alle kinderen ingeënt moeten zijn", zegt het kdv tegen Omroep Brabant. De moeder had daar volgens de kinderopvang begrip voor.

Wetsvoorstel

D66 vindt dat er een wet moet komen die het mogelijk maakt voor een crèche om een kind te weigeren als hij of zij niet is ingeënt. Door de recente mazelenuitbraak bij een kinderdagverblijf in Den Haag is er veel aandacht voor de vaccinatiegraad, die in veel gebieden onder de benodigde 95 procent is gezakt.