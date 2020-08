Brabantse coronapatiënt vast in Saoedi-Arabië: ‘Die afstand maakt het extra verschrikkelijk’

Al bijna twaalf weken ligt Martien Huijbers (64) uit het Brabantse Gemert met corona in een ziekenhuis in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh. Zijn familie doet er alles aan om hem naar Nederland terug te halen, tot nu toe zonder succes. ,,Het is een wonder dat-ie nog leeft.”

Sinds kort gaat het eindelijk de goede kant met hem op, tot grote opluchting van zijn vrouw Mieke en dochter Kim. Vanuit Gemert hebben zij machteloos moeten toezien hoe Martien in het land waar hij al zo lang werkt en dat hij dus ook zo goed kent, doodziek is geworden en uiteindelijk zelfs in coma moest worden gebracht. ,,Die afstand maakt het extra verschrikkelijk. Het is gewoon een heel ingewikkeld proces", vertelt Mieke.

Metrolijn

Martien Huijbers werkt al jaren voor Strukton, een internationaal opererend aannemersbedrijf. De afgelopen jaren verbleef de Brabander het grootste deel van het jaar in Riyadh, waar hij eindverantwoordelijke is voor de aanleg van een nieuwe metrolijn. Zijn vrouw Mieke was daar ook vaak te vinden, maar sinds het overlijden van hun zoon Bart, nu bijna drie jaar geleden, verblijft ze meestal in Gemert. Vorige maand zou haar man definitief naar Nederland terugkeren, zo was de bedoeling, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Bart Huijbers kwam in september 2017 op 34-jarige leeftijd om het leven toen hij als beroepsduiker aan het werk was in bij een stuwencomplex in de Nederrijn bij Driel. Om de precieze toedracht van dat noodlottige ongeval te achterhalen, voert Martien Huijbers al jarenlang een juridische strijd. ,,Ik dacht: het zal toch niet gebeuren dat Martien die afloop na al die jaren niet meer kan meemaken? Eerst raak je Bart kwijt en dan bungelt Martien ook nog op het randje, dat is gewoon niet te bevatten”, zegt Mieke.

Tekst gaat verder onder kaartje

Verkeerde persoon

Hoe Martien het virus in Saoedi-Arabië heeft opgelopen is onduidelijk. ,,Hij is daar op een gegeven moment gewoon de verkeerde persoon tegengekomen. Dat hij er vervolgens zoveel last van zou krijgen, valt natuurlijk ook niet te voorzien. Maar het is heel heftig geweest: zijn armen, benen en handen doen het nog steeds niet, daar krijgt hij nu fysiotherapie voor.”

Sinds een week of twee is ’Martien in zijn hoofd weer de oude'. ,,Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar dat zal nu niet heel lang meer duren. Als hij daar uit ontslagen wordt, heeft hij toch nog continu zorg nodig.” Martien wil graag snel terug naar Nederland om bij zijn naasten te kunnen herstellen, maar de strikte internationale coronamaatregelen maken dat vooralsnog onmogelijk. ,,We krijgen veel hulp van Strukton Nederland en ook de ambassade ondersteunt waar het kan, maar het probleem is dat Martien door een arts moet worden opgehaald. En om die daar te krijgen, dat is tot nu toe niet gelukt.”

Afronden

Mieke en Kim Huijbers hopen dat het uiteindelijk wel gaat lukken, zodat Martien hier ook de juridische nasleep van het ongeval van zijn zoon Bart kan afwikkelen. ,,Zodat we dat samen in zekere zin kunnen afronden.” Tegelijkertijd hoopt Mieke dat mensen alert blijven op het coronavirus. ,,Want wij weten hoe heftig het kan zijn.”

Volledig scherm Mieke Huijbers ontving in Gemert veel bloemen en kaarten voor haar zieke man Martien. © Fam. Huijbers

