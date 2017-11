Brabantse bakker verovert Wales met zijn stroopwafels

De bakkerij groeide, verhuisde later naar het nabijgelegen Llandysul en begon naam te maken in de directe omgeving. Het oer-Hollandse product sloeg aan. Inmiddels produceert Huysmans zes miljoen stroopwafels per jaar (4000 per uur) aan zo'n vierhonderd actieve klanten, zoals Bed & Breakfasts, restaurants en cafés. De Tregroes Waffles liggen inmiddels ook in alle grote supermarkten in Wales.



Ongebreidelde groei is echter niet wat hij nastreeft. Groot geworden door klein te blijven, is meer van toepassing. ,,Met vijftien man in dienst, is het te overzien. We zijn een echte familie en een van de drie grootste werkgevers in ons dorp. Met 150 werknemers zou de omzet vast toenemen, maar het zou me ook veel meer hoofdpijn en zorgen opleveren."



Het vertrek naar Wales was een gok. Een gok die goed uitpakte. Ze kregen twee dochters die inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten. ,,Het is een fantastisch land met meer schapen dan mensen. Het gaf en geeft enorm veel vrijheden, dat in tegenstelling tot Nederland regeltjesland. De bakkerij bestond bijvoorbeeld al zes jaar voordat we voor het eerst met de overheid te maken kregen. Verder is het leven wel vergelijkbaar met Nederland. We hebben hetzelfde weer, vanwege de westenwind alleen een dag eerder."



Alleen de Brexit zit Kees Huysmans bepaald niet lekker. ,,Het Britse pond is al met twintig procent gekelderd en de prijs van ingrediënten gaat alleen maar verder omhoog. Boter is inmiddels al drie keer zo duur geworden. Dat heeft enorme gevolgen voor de marges", zegt 61-jarige Sterkselnaar. Hij verwacht niet dat zijn bedrijf Tregroes Waffles direct omvalt, maar zorgen zijn er wel.