Brabander als eerste Nederlander voor rechter wegens optrekken tégen IS

Devin reisde in december 2016 naar het Koerdische deel van Syrië en sloot zich daar aan bij de YPG, een Koerdische militie die streed tegen IS. Die terroristische organisatie had toen nog een groot grondgebied in Syrië en Irak in handen, het kalifaat bestond nog. Het was uiteindelijk de YPG, met steun van Westerse luchttroepen, die Raqqa, hoofdstad van het kalifaat, heroverde op IS.