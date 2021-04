Brabander (19) aangehouden na online bedreigingen auteur Lale Gül

De verdachte is vanochtend in een gemeente in Brabant gearresteerd. Hij wordt niet verdacht van alle bedreigingen aan het adres van de vrouw, zegt een politiewoordvoerster. De politie is nog steeds op zoek naar andere ‘bedreigers’ en het onderzoek gaat verder.

De Amsterdamse schrijfster debuteerde onlangs met haar roman Ik ga leven. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.Vanwege dit boek en optredens daarover in talkshows werd de jonge schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media. Ze ontvluchtte medio maart het ouderlijk huis nadat ze naar eigen zeggen was verstoten door haar familie. Het was volgens haar de enige uitweg. ,,De pleuris brak uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen.’’