Mourad O. reed te dicht bij het konvooi van Van den Heuvel: ‘Ik dacht dat het de president was’

Dikke pret toen vrienden van Peter (31) een Goog­le-locatie maakten, totdat er boa's voor de deur stonden

Het was dikke pret afgelopen zomer, toen de vrienden van Peter van der Meer (31) uit Schiedam een Google-locatie genaamd ‘De friemelhoek van ome Peet’ op zijn adres aanmaakten. Dat er maanden later boa’s voor de deur zouden staan, had geen van hen verwacht.

11 januari