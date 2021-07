'Je krijgt het gevoel dat iedereen gepakt kan worden. Dit is gewoon terreur’

BREDA - Het is de dag na de uitvaart. De Bredase advocaat Peter Schouten droeg de kist van Peter R. de Vries en begroef een vriendschap van tientallen jaren. ,,Wie zal de eerste zijn, zeiden we tegen elkaar toen we op een dodenlijst waren beland.”